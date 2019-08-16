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Зидан: всё меняется, отныне я буду полагаться на Бэйла

Зидан: всё меняется, отныне я буду полагаться на Бэйла
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал, что рассчитывает на вингера команды Гарета Бэйла в нынешнем сезоне. Ранее этим летом французский специалист заявил, что валлийцу лучше покинуть клуб.

«Казалось, что Бэйл покинет клуб, но сейчас он с нами. Всё меняется. Отныне я буду полагаться на него, как и на других. Я буду полагаться на всех игроков, которые сейчас есть в команде. У Гарета есть своё место, он важный футболист. Надеюсь, что все игроки затруднят мне выбор состава на матчи», — приводит слова Зидана Sky Sports.

Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне 30-летний вингер забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Бэйл готов остаться в «Реале» до увольнения Зидана
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