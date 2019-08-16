«Атлетик» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся 16 августа в 22:00
Сегодня, 16 августа, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится первый матч нового сезона в испанской Примере «Атлетика» и «Барселоны». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде из Мадрида. В роли его ассистентов выступят Роберто Алонсо Фернандес и Абрахам Альварес Кантон. Резервный рефери – Давид Гальвес Раскон.
В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании. В 38 матчах каталонская команда набрала 87 очков. «Атлетик» финишировал на восьмом месте. В активе команды из Бильбао 53 очка.
С полным расписанием нынешнего сезона Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».
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