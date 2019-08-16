Точилин: не согласен с решением КДК РФС, травма Чалова не настолько серьёзная

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о вынесенном решении КДК РФС защитнику своей команды Ивану Миладиновичу за нанесённую травму форварду ЦСКА Фёдору Чалова. Серб был дисквалифицирован на четыре матча.
«Не согласен с решением КДК РФС по Миладиновичу, фол был случайным. Тем более, насколько знаю, Чалов готовится к игре со «Спартаком», так что травма не настолько серьёзная, какой могла показаться изначально», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».
Напомним, в компенсированное время встречи ЦСКА с «Сочи» Миладинович попал локтем в нос Чалову. После удара у Фёдора потекла кровь, и он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков инцидент оставил без внимания.
- 16 августа 2019
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