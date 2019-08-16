«Сочи» забил дебютный гол в РПЛ

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» «Сочи» забил свой дебютный гол в турнире.
Автором исторического мяча стал форвард Дмитрий Полоз. На 68-й минуте он реализовал пенальти и сделал счёт 1:1. Одиннадцатиметровый удар был назначен за фол Андреа Чуканова на Антоне Заболотном.
Матч «Оренбург» — «Сочи» проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступают Максим Гаврилин из Владимира и Денис Березнов из Москвы. Резервный рефери — Алексей Сухой из Люберец.
После пяти туров «Сочи» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 2 очками в активе.
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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