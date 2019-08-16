Бэйл и Хамес включены в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»

Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщается в «твиттере» мадридского клуба.

В списке оказалось 22 игрока: Навас, Куртуа, Альтубе; Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола; Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Хамес, Иско; Бензема, Бэйл, Васкес, Йович, Б. Диас, Винисиус.

Матч «Сельта» — «Реал» пройдёт завтра, 17 августа, в Виго на стадионе «Балаидос». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом из Лериды. В роли его ассистентов выступят Диего Барберо Севилья и Хосе Энрике Наранхо Перес. Резервный рефери – Альберт Катала Ферран.

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