«Оренбург» и «Сочи» поделили очки в матче 6-го тура Премьер-Лиги
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Сочи». Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:1.
Счёт открыл защитник «Сочи» Никита Калугин, отправивший мяч в свои ворота на 46-й минуте. В середине второго тайма отличился нападающий гостей Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти.
«Оренбург» и «Сочи» в этом сезоне ещё не побеждали. Команда Владимира Федотова на старте кампании потерпела четыре поражения подряд, после чего дважды сыграла вничью. Подопечные Александра Точилина стартовали с трёх поражений кряду, после чего записали в актив три ничьих.
«Сочи», набрав 3 очка, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (2) — последнее.
Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
16 августа 2019, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1 : 1
Сочи
Сочи
1:0 – Калугин – 46 (автогол), 1:1 – Полоз – 68 (пен)
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