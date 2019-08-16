Роналду станцевал в рекламном ролике. Видео стало вирусным
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду снялся в рекламном ролике сингапурской площадки для онлайн-шоппинга Shopee, который быстро стал популярным в Сети.
В видео 34-летний нападающий забил очередной гол после штрафного удара и отпраздновал его традиционным способом. После этого португалец станцевал вместе с другими футболистами.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Shopee Singapore.
Ролик уже собрал более 3,5 млн просмотров.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом минувшего года из «Реала». Его трансфер обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн и стал рекордным в истории туринского клуба. В минувшем сезоне форвард сыграл за «Юве» 43 матча. На его сету 28 забитых мячей и 10 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Корейский фанат специально прилетел в Швецию, чтобы задать Роналду вопрос
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