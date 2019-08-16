«Зенит» обыграл «Ахмат» в молодёжном первенстве России
В матче 6-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий сине-бело-голубых Никита Симдянкин, отличившийся в начале второго тайма. На 59-й минуте преимущество «Зенита» увеличил полузащитник Вадим Симутенков.
Россия - Молодёжное первенство. 6-й тур
16 августа 2019, пятница. 18:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
2 : 0
Ахмат-мол.
Грозный
1:0 – Чунчуров – 46 (автогол), 2:0 – Симутенков – 59
В другом матче 6-го тура молодёжного первенства страны «Тамбов» принимал «Краснодар». Встреча прошла в Тамбове и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый мяч на 6-й минуте забил полузащитник «Тамбова» Денис Скрыпников. До свистка на перерыв преимущество хозяев увеличил защитник Игорь Дворяшин, отличившийся после передачи хавбека Вильдана Ермилова.
Россия - Молодёжное первенство. 6-й тур
16 августа 2019, пятница. 17:00 МСК
Тамбов-мол.
Тамбов
2 : 0
Краснодар-мол.
Краснодар
1:0 – Скрыпников – 6, 2:0 – Дворяшин – 37
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