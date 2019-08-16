«Зенит» обыграл «Ахмат» в молодёжном первенстве России

В матче 6-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий сине-бело-голубых Никита Симдянкин, отличившийся в начале второго тайма. На 59-й минуте преимущество «Зенита» увеличил полузащитник Вадим Симутенков.

В другом матче 6-го тура молодёжного первенства страны «Тамбов» принимал «Краснодар». Встреча прошла в Тамбове и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч на 6-й минуте забил полузащитник «Тамбова» Денис Скрыпников. До свистка на перерыв преимущество хозяев увеличил защитник Игорь Дворяшин, отличившийся после передачи хавбека Вильдана Ермилова.