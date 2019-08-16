Бывший наставник сборной Нигерии пожизненно отстранён от футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего главного тренера сборной Нигерии Самсона Сиасиа от любой деятельности, связанной с футболом. Об этом сообщает Sport.es.
Соответствующее решение было принято комитетом по этике ФИФА. На 52-летнего специалиста также наложен штраф в размере € 46 тыс.
Такое наказание Сиасиа понёс за взяточничество и злоупотребление служебным положением — нигериец пытался заработать на ставках на матчи своей национальной сборной. Вместе с ним по делу проходит сингапурец Уилсон Перумал — известный в мире футбола манипулятор результатами.
Решение ФИФА вступает в силу с сегодняшнего дня, 16 августа.
Сиасиа возглавлял сборную Нигерии с 2010 по 2011 год. Вернулся на пост наставника национальной команды в 2016-м. В августе того же года он покинул занимаемую должность.
- 16 августа 2019
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