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Федотов: у «Оренбурга» нет очков, но есть большое желание

Федотов: у «Оренбурга» нет очков, но есть большое желание
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов дал комментарий после домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).

«Из студии комментаторы отметили, что игра удалась, было предостаточно моментов, интересных ситуаций, разнообразных комбинаций.

С нашей стороны было немного нервозное начало, первый тайм. Но это понятно, ведь у нас нет очков, но есть большое желание. Не всегда всё получается, в этом плане всё валится из ног. Тем не менее в конце первой половины всё-таки перевернули игру, создали ряд моментов, в которых должны были забивать.

Во втором тайме играли по счёту. К сожалению, не реализовали моменты в быстрых атаках. Подходов было предостаточно. Нужно было сыграть более классно и хладнокровно в завершающей стадии», — сказал Федотов на пресс-конференции.

«Оренбург», набрав 2 очка, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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