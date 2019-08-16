Стали известны детали перехода Коутиньо в «Баварию»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии» на правах годичной аренды, сообщает RAC1.

Согласно информации источника, следующим летом мюнхенский клуб будет иметь право выкупа контракта 27-летнего хавбека. Также чемпион Германии будет полностью выплачивать зарплату футболисту на время аренды. Сумма сделки не называется. О переходе игрока может быть объявлено в ближайшее время.

Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего год из «Ливерпуля». Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых игрок провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.