Тите: Неймар сказал, что ждёт решения «ПСЖ»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал ситуацию с будущим форварда своей команды и «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Спросил, как он воспринимает всю эту ситуацию, и он ответил: „Я спокоен, знаю, что переговоры ведутся, теперь жду решения “ПСЖ». Он сказал мне, что счастлив. Он уже тренируется, но не привлекается к тактическим занятиям, но он в порядке. Надеюсь, ему хватит мудрости, чтобы принять лучшее решение, но я не имею права ему советовать: «Переходи туда или переходи сюда». У него есть свои люди, своя команда, и он сам примет решение. Это не моё дело", — приводит слова Тите Marca.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.