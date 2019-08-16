Караваев забил гол в матче 3-го тура Эредивии в ворота «ПЕК Зволле»

Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев забил дебютный гол в текущем сезоне.

Он отличился на 64-й минуте матча 3-го тура чемпионата Нидерландов с «ПЕК Зволле». Россиянин сделал счёт 2:0. Ассистировал 24-летнему футболисту Тим Матавж, который 12 минутами ранее ударом с 11-метровой отметки открыл счёт.

Матч с «ПЕК Зволле» стал для Караваева третьим в нынешнем сезоне. На его счету также одна результативная передача.

Караваев является воспитанником ЦСКА. Защитник успел поиграть за такие клубы, как «Дукла», «Яблонец» и пражская «Спарта», откуда в январе прошлого года он перешёл в «Витесс», подписав контракт до лета 2021 года. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист провёл 45 матчей. На его счету 1 забитый мяч и 8 результативных передач.