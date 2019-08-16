«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и возглавил турнирную таблицу Эредивизии

В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил «ПЕК Зволле». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом». Итоговый счёт матча — 3:0.

Первый мяч в игре был забит на 52-й минуте. Его автором стал Тим Матавж, реализовавший пенальти. На 64-й минуте результативным ударом с передачи того же Матавжа отметился российский защитник Вячеслав Караваев. На 80-й минуте Матавж сделал второй ассист в игре — на этот раз с его передачи забил Брайан Линссен.

Победа позволила «Витессу» возглавить турнирную таблицу Эредивизии. В активе команды Слуцкого 7 очков. Следующий матч «Витесс» проведёт 24 августа. Соперником команды будет «Хераклес».