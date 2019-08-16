«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и возглавил турнирную таблицу Эредивизии
В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил «ПЕК Зволле». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом». Итоговый счёт матча — 3:0.
Первый мяч в игре был забит на 52-й минуте. Его автором стал Тим Матавж, реализовавший пенальти. На 64-й минуте результативным ударом с передачи того же Матавжа отметился российский защитник Вячеслав Караваев. На 80-й минуте Матавж сделал второй ассист в игре — на этот раз с его передачи забил Брайан Линссен.
Победа позволила «Витессу» возглавить турнирную таблицу Эредивизии. В активе команды Слуцкого 7 очков. Следующий матч «Витесс» проведёт 24 августа. Соперником команды будет «Хераклес».
Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 3-й тур
16 августа 2019, пятница. 21:00 МСК
Витесс
Арнем
3 : 0
ПЕК Зволле
Зволле
1:0 – Матавж – 52 (пен), 2:0 – Караваев – 64, 3:0 – Линссен – 80
Караваев забил гол в матче 3-го тура Эредивизии в ворота «ПЕК Зволле»
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