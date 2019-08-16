«Барселона» готова продать Видаля за € 20 млн

Руководство каталонской «Барселоны» хочет выручить с продажи полузащитника Артуро Видаля не менее € 20 млн. Главным претендентом на 32-летнего чилийца является миланский «Интер», сообщает Sport.es.

«Интер» пытается приобрести Видаля с открытия этого летнего трансферного окна. В услугах хавбека заинтересован также «Пари Сен-Жермен».

Ключевую роль в трансфере может сыграть желание Артуро вновь выступать под руководством главного тренера команды из Милана Антонио Конте. Ранее игрок работал с итальянцем в туринском «Ювентусе».

В минувшем сезоне Видаль забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года.