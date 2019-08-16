Дм. Черышева дисквалифицировали на два матча за оскорбительное поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать главного тренера «Нижнего Новгорода» Дмитрия Черышева на два встречи за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча 8-го тура ФНЛ «Балтика» — «Нижний Новгород» (2:1), сообщает пресс-служба РФС.
Черышев будет вынужден также заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Ещё 50 тыс. рублей обязали заплатить «Нижний Новогород» за неподобающее поведение команды (шесть представителей одной команды получили предупреждения).
«Нижний Новгорода», набрав 8 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Нижний Новгород» может уволить Черышева и всё руководство клуба, включая спортивного и генерального директора.
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