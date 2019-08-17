Аюпов: как можно толкнуть Заболотного, зная его габариты, чтобы он завалился?

Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).
«Сегодня тренер выпустил меня в центр защиты — центрального защитника исполнял. Ну, не совсем привычная позиция для меня, всё-таки я больше игрок центра полузащиты. Но благодаря помощи ребят и плюс уже за несколько дней до игры меня наигрывали на этой позиции. В принципе я думаю, что всё хорошо прошло — что от меня просили, то я и делал на поле.
Тяжело, конечно, оценивать действия в моменте с пенальти, нужно ещё повтор посмотреть, я ещё не видел. Но если оценивать с того ракурса, который был у меня на поле, то я вообще не понял, за что был назначен 11-метровый. Судья обозначил, что был толчок руками, хотя, как мне показалось, мяч вообще перелетал через Заболотного, и он никак не мог его достать. Да и плюс — сами знаете габариты Заболотного. Как его так можно столкнуть, чтобы он завалился? Не знаю, надо посмотреть, чтобы объективно оценить. С моей позиции показалось, что не было 11-метрового", — сказал Аюпов в интервью клубной пресс-службе.
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