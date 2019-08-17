Джеко подписал новый контракт с «Ромой»

«Рома» на официальном сайте объявила о заключении нового соглашения с нападающим Эдином Джеко. Стороны подписали контракт на три сезона — до 30 июня 2022 года.
«За последние несколько недель я понял, насколько сильно клуб хочет, чтобы я остался. Мои разговоры с руководством, работа, которую мы выполняли с тренером, отношения с моими товарищами по команде и любовь болельщиков, заставили меня ещё раз осознать, что я уже изучил за эти четыре года — что «Рома» — это мой дом. Здесь есть всё необходимое, чтобы что-то выиграть. Рад, что могу остаться здесь на дольше», — приводит слова Джеко пресс-служба «Ромы».
Эдин выступает за «волков» с 2016 года. В минувшем сезоне 33-летний нападающий забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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