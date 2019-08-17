Фанаты напали на автобус с игроками бухарестского «Динамо»

В Румынии футболисты и персонал бухаресткого «Динамо» подверглись нападению фанатов, сообщает Gazeta Sporturilor.

Инцидент случился в Балотешти, когда команда на автобусе возвращалась с выездного матча с «Киндия Тырговиште». Фанаты в количестве 40-50 человек забросали автобус камнями. В результате инцидента никто не пострадал. Футболисты «Динамо» уже вернулись в Бухарест.

Недовольство фанатов вызвано результатами, которые бухарестская команда демонстрирует в текущем сезоне. После поражения от команды «Киндия Тырговиште» (2:3), для которой эта победа стала первой в чемпионате, «Динамо» опустилось на последнее, 14-е, место в турнирной таблице чемпионата Румынии. В активе команды три очка после 6 матчей.