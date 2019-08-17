Пике: лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение в выездном матче 1-го тура испанской Примеры с «Атлетиком». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:0.
«Играть на «Сан-Мамесе» всегда очень трудно. C самого начала соперник сильно нас прессинговал и был лучше физически. Во второй половине игроки «Атлетико» немного подсели.
В конце концов, победа или поражение — это детали. Лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона.
Причины такого результата? Мы после предсезонки, появились новые футболисты… Иногда готовишься, но всё идёт не так, как ожидалось», — приводит слова Пике AS.
Во 2-м туре испанского первенства сине-гранатовые на «Камп Ноу» примут «Бетис». Матч состоится 25 августа и начнётся в 22:00 мск.
- 17 августа 2019
-
02:00
-
01:43
-
01:36
-
01:01
-
00:54
-
00:36
-
00:34
-
00:18
-
00:18
- 16 августа 2019
-
23:53
-
23:53
-
23:38
-
23:27
-
23:26
-
23:14
-
23:01
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:24
-
22:20
-
22:03
-
22:02
-
21:42
-
21:32
-
21:03
-
21:00
-
20:44
-
20:39
-
20:32
-
20:15
-
20:12
-
19:57
-
19:56
-
19:38