Пике: лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение в выездном матче 1-го тура испанской Примеры с «Атлетиком». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:0.

«Играть на «Сан-Мамесе» всегда очень трудно. C самого начала соперник сильно нас прессинговал и был лучше физически. Во второй половине игроки «Атлетико» немного подсели.

В конце концов, победа или поражение — это детали. Лучше проиграть сейчас, чем в конце сезона.

Причины такого результата? Мы после предсезонки, появились новые футболисты… Иногда готовишься, но всё идёт не так, как ожидалось», — приводит слова Пике AS.

Во 2-м туре испанского первенства сине-гранатовые на «Камп Ноу» примут «Бетис». Матч состоится 25 августа и начнётся в 22:00 мск.