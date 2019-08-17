«Бавария» официально объявила о договорённости с «Барселоной» по Коутиньо

«Бавария» на официальном сайте подтвердила информацию о том, что с «Барселоной» достигнута договорённость относительно перехода полузащитника Филиппе Коутиньо.
27-летний бразильский футболист будет выступать в составе мюнхенского клуба до конца сезона-2019/20. Также «Бавария» будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.
Вчера, 16 августа, Коутиньо отправился с сине-гранатовыми в Бильбао на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», однако в заявку на игру не попал.
Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего года. Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
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