Капитан «Туна»: в матчах со «Спартаком» мы показали себя смелой командой

Капитан «Туна» Деннис Хедигер прокомментировал поражение команды со счётом 1:2 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с московским «Спартаком». Швейцарцы вылетели из турнира по итогам двух встреч (2:3 — первый матч).

«Матчи принесли нам много положительных эмоций. Мы вообще не знали, чего ожидать от противостояния со «Спартаком». Если не учитывать результат, то наша команда в целом выступила достойно, и это даёт нам уверенность в себе.

Стоит отметить, что для многих игроков нашей команды это первый еврокубковый сезон. Они были приятно удивлены, что смогли выровнять первую игру и повести во второй. Ребята осознали, что они достаточно хороши. Это важно, особенно для молодых футболистов. Это вселяет веру в свои силы, в то, что они могут выиграть у такого сильного соперника, как «Спартак». Наша игра показала, что мы можем создавать голевые моменты, выигрывать дуэли и доминировать. Это дало нам серьёзный опыт.

Было много эйфории. Мы ощутили, что наши усилия начали вознаграждаться. Действительно, появилось ощущение, что «Тун» сможет переломить ход битвы. В матчах со «Спартаком» мы показали себя смелой командой. Именно так и нужно играть в еврокубках.

Я хотел бы выделить нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе. У него хорошее предчувствие развития эпизода. Он умеет выбрать позицию, завершить комбинацию прострелом или навесом. Мне понравилось, как Понсе обрабатывал мячи и удерживал, прикрывая их телом. Он показал хорошую качественную игру, мне очень понравилось», — приводят слова Хедигера «Известия».