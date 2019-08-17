И. Уильямс после матча с «Барселоной» назвал Адуриса своим падре

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс после победы над «Барселоной» (1:0) в 1-м туре испанской Примеры назвал форварда Арица Адуриса своим падре. 38-летний испанец стал автором победного гола эффектным ударом ножницами.

В социальной сети «Твиттер» Уильямс выложил фотографию, на которой он после матча обнимается с Адурисом и подписал её: «С моим падре».

В следующем туре «Атлетик» 24 августа в гостях сыграет с «Хетафе», «Барселона» 25-го примет «Бетис».

В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании. В 38 матчах каталонская команда набрала 87 очков. «Атлетик» финишировал на восьмом месте. В активе команды из Бильбао 53 очка.

С полным расписанием нынешнего сезона Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».