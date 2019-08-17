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Дуглас Сантос: Малком очень поможет «Зениту», у него невероятный потенциал

Дуглас Сантос: Малком очень поможет «Зениту», у него невероятный потенциал
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о переходе в питерский клуб своего соотечественника Малкома.

«С Малкомом мы встретились в олимпийской сборной. Наше взаимодействие будет только расти. Он игрок с невероятным потенциалом и очень поможет «Зениту» в этом сезоне», — приводит слова Сантоса Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего игрока обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. По условиям личного соглашения с петербургским клубом футболист предположительно будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.

Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.

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