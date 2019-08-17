Ковач: это была игра в одни ворота. «Баварии» немного не хватило удачи

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча 1-го тура немецкой Бундеслиги с берлинской «Гертой». Встреча прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене» и завершилась со счётом 2:2.

«Мы поделили очки, «Герте» немного повезло. Но они хорошо оборонялись. У нас было много моментов, мы упустили несколько отличных шансов. Мы должны были перестроиться раньше «Герты» и лучше разыграть некоторые моменты. Тем не менее, я не хочу ни в чём упрекать команду. Парни отдали все силы.

Это была игра в одни ворота, мы доминировали. Но нам немного не хватило удачи. Комплимент футболистам «Герты», которые смогли удержать результат. Мы должны постараться в другом месте наверстать упущенные два очка», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

«Бавария» — действующий чемпион Бундеслиги. В сезоне-2018/19 команда из Мюнхена набрала 78 очков в 30 матчах. «Герта» (43) завершила минувшую кампанию на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.