Вальверде: «Барселоне» нужно уметь справляться и без Месси

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат выездного матча 1-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (0:1).
«В первом тайме мы не были хороши. Команде не удавалось держать под контролем ход матча. У нас были моменты, но требовалось проявлять больше агрессии в нападении. Второй тайм провели лучше, но «Атлетик» глубоко защищался, тяжело было проходить такую оборону.
У Суареса мышечное повреждение, нужно дождаться результатов медицинских тестов.
Что касается отсутствия Месси, то мы привыкли к тому, что Лео решает ситуации в нашу пользу, но нам нужно уметь справляться и без него. Ранее мы проводили хорошие матчи без него. Очевидно, что нам его не хватает», — приводит слова Вальверде Marca.
В следующем туре «Атлетик» 24 августа в гостях сыграет с «Хетафе», «Барселона» 25-го примет «Бетис».
В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании. В 38 матчах каталонская команда набрала 87 очков. «Атлетик» финишировал на восьмом месте. В активе команды из Бильбао 53 очка.
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