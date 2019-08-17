«ПСЖ» также присматривается к Видалю
«Барселона» все ещё занимается продажей своего полузащитника Артура Видаля. За своего футболиста команда хочет получить 20 € млн., сообщает Sport24.ru
Основным покупателем считается «Интер», который ведет переговоры с испанцами ещё с начала лета. Новый главный тренер «Интера» Антонио Конте работал с Видалем ещё в «Ювентусе». Кроме того, в услугах чилийца заинтересован «ПСЖ». И это более перспективный вариант для «Барселоны», которая хочет забрать к себе форварда парижан Неймара.
Видаль выступал в Серии А с 2011 по 2015 год, защищая цвета «Ювентуса». В сезоне-2018/19 Артуро выступал за «Барселону» 53 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
«Барселона» готова продать Видаля за € 20 млн
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