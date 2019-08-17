Суркис: лучше Михайличенко команду не знает никто

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, почему он выбрал в качестве главного тренера киевского клуба Алексея Михайличенко.



«Решение о назначении нового тренерского состава было принято в связи с событиями, которые вы все прекрасно знаете. Мы не выполнили задачу на сезон — не продолжили борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Когда я подписывал новый контракт с Хацкевичем, то разговаривал со всей командой, и они меня заверили, что процесс омоложения состава завершился и теперь они готовы к решению серьёзных задач. Смотря, что мы подразумеваем под понятием «серьёзные задачи», но, по-моему, — это борьба за чемпионство, которая, в принципе, продолжается, а также попадание в группу Лиги чемпионов. Мы можем жаловаться на тяжёлый график, который был у нас, но он был известен заранее и нужно было подготовиться к нему. У нас достаточная глубина состава, были приглашены все футболисты, которых хотел бывший тренерский штаб, но я ни в коем случае не хочу никого обвинять. Задача не была выполнена, и мой разговор с Александром Николаевичем свелся к тому, что ему нужно отдохнуть, а команду должен возглавить новый главный тренер с новой мотивацией и идеями, чтобы вернуть доверие болельщиков, которые на матче с «Брюгге» до последнего поддерживали и верили в команду.



Сегодня я представил тренерский штаб. Меня могут критиковать, говорить всё, что угодно, но на сегодняшний момент лучше Алексея Михайличенко команду не знает никто. Он её комплектовал, находился в структуре клуба, является профессиональным тренером. И то, что в последнее время не ходил со свистком по полю, не означает, что он потерял квалификацию. Он знает, как работать с командой, и, надеюсь, что привнесёт свежую струю в игру команды. Работать с молодыми Ребровым и Хацкевичем также было рискованно, а приглашать сейчас иностранца… Возможно, это было бы правильным решением, но также здесь две стороны медали. Если бы я не дал Хацкевичу возможность попробовать квалифицироваться в Лигу чемпионов, а провалился бы другой тренер — меня бы критиковали за решение уволить человека, который строил эту команду. И сейчас я готов всю ответственность взять на себя и принять такое решение, а также хочу, чтобы вы, журналисты, поддержали команду, поскольку им также непросто. По лицам футболистов, а я знаю их очень хорошо, видно, что они расстроены и пока не отошли от поражения. Будем надеяться, что в ближайшем времени команда «Динамо) будет вновь дарить радость от новых побед», — цитирует слова Суркиса пресс-служба киевского клуба.

Михайличенко — о своём назначении: уверен, что сделал правильный выбор