Филипп: мама боялась моего перехода в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп признался, что его мама сильно переживала из-за его перехода в российский клуб.



«Я ещё должен полететь в Берлин, чтобы забрать кое-какие вещи, закрыть вопросы по документам. Но мама обязательно меня навестит. Ей было непросто, когда я занимался этим вопросом. Сначала мама была настроена очень скептически, боялась моего перехода в «Динамо». Я единственный ребёнок в семье, поэтому она обо мне особенно беспокоится, даже чересчур, учитывая, что мне всё-таки уже 25 лет. Но ничего не поделаешь, для неё я всегда буду ребенком.



Мама переживала, как будет в новой стране, безопасно ли в России, как часто сможем видеться. Я отвечал, что в Дортмунд ей на поезде ехать четыре часа, а в Москву можно прилететь за два с половиной, так что ничего страшного. Теперь я переехал, рассказываю, что всё в порядке, а мама постоянно обо всем расспрашивает и переспрашивает: «А ты мне не врёшь? Правда, всё хорошо?» — приводит слова Филиппа «Спорт-экспресс».

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