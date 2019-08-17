Семак заблокировал переход Мамманы в «Сассуоло»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался отпускать защитника Эммануэля Мамману в «Сассуоло», сообщает TyC Sports.

Согласно информации источника, сине-бело-голубые практически согласовали аренду 23-летнего футболиста сроком на один год с последующим правом выкупа его контракта за сумму близкую к € 10 млн. Однако наставник петербургской команды попросил руководство клуба не отпускать аргентинца в преддверии старта в Лиге чемпионов.

Маммана является воспитанником «Ривер Плейт», цвета которого защищал с 2014 по 2016 год, после чего перебрался в Европу, подписав контракт с «Лионом». В 2017 году защитника выкупил «Зенит». Сине-бело-голубым трансфер обошёлся в € 16 млн. С 2014 года Эмануэль вызывается в сборную Аргентины, за которую успел провести три матча.