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Семак заблокировал переход Мамманы в «Сассуоло»

Семак заблокировал переход Мамманы в «Сассуоло»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался отпускать защитника Эммануэля Мамману в «Сассуоло», сообщает TyC Sports.

Согласно информации источника, сине-бело-голубые практически согласовали аренду 23-летнего футболиста сроком на один год с последующим правом выкупа его контракта за сумму близкую к € 10 млн. Однако наставник петербургской команды попросил руководство клуба не отпускать аргентинца в преддверии старта в Лиге чемпионов.

Маммана является воспитанником «Ривер Плейт», цвета которого защищал с 2014 по 2016 год, после чего перебрался в Европу, подписав контракт с «Лионом». В 2017 году защитника выкупил «Зенит». Сине-бело-голубым трансфер обошёлся в € 16 млн. С 2014 года Эмануэль вызывается в сборную Аргентины, за которую успел провести три матча.

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