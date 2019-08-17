Маркизио близок к подписанию контракта с «Брешией»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в «Брешии», сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские СМИ.
Клуб из Ломбардии предложил 33-летнему хавбеку, который в настоящее время является свободным агентом, контракт сроком на два года с зарплатой € 1 млн за сезон без учёта многочисленных бонусов. Игрок рассчитывал зарабатывать € 2,5–3 млн в год, но всё же пошёл на уступки. Теперь будущее футболиста будет зависеть от успешности прохождения медицинского обследования.
Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Ранее на протяжении 12 лет он защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.
В минувшем сезоне 33-летний Маркизио испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего принял участие лишь в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и получил 1 жёлтую карточку. В составе «Зенита» итальянский хавбек стал чемпионом России.
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