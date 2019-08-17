Источник: «Рубин» будет выступать на стадионе «Центральный» до конца сезона

«Рубин» будет проводить все домашние игры в текущем сезоне на стадионе «Центральный», сообщает «Спорт Бизнес Online».
Согласно информации источника, в клубе рассчитывали провести на «Центральном» только первую часть сезона. Однако из-за проведения чемпионата мира по рабочим профессиям World Skills на «Казань Арене» «Рубину» придётся провести на старом стадионе и вторую часть сезона-2019/20. Восстановить газон «Казань Арены» после проведения на ней мероприятия удастся только к следующему лету. На это будет выделено 90 млн рублей. Существует вероятность, что работы по восстановлению газона будут завершены к концу октября, однако она оценивается очень низко. В «Рубине» к ситуации отнеслись спокойно и готовятся принимать домашние матчи на «Центральном».
В воскресенье, 18 августа, «Рубин» на «Центральном» сыграет с «Арсеналом» матч 6-го тура РПЛ.
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