«Барселона» сделает финальное предложение по Неймару
«Барселона» планирует сделать финальное предложение по форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару, утверждает Sport.es.
Согласно информации источника, переговоры с парижанами будет вести лично президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу. На «Камп Ноу» рассчитывают, что ситуация с будущим бразильца может решиться положительно для них уже в ближайшие дни. Не исключено, что Бартомеу отправится в Париж, чтобы обсудить условия трансфера 27-летнего нападающего «ПСЖ».
В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
Источник в «Барсе»: если Неймар попросится вернуться, трансфер закроют за 2 дня
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