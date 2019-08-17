«Барселона» сделает финальное предложение по Неймару

«Барселона» планирует сделать финальное предложение по форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару, утверждает Sport.es.

Согласно информации источника, переговоры с парижанами будет вести лично президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу. На «Камп Ноу» рассчитывают, что ситуация с будущим бразильца может решиться положительно для них уже в ближайшие дни. Не исключено, что Бартомеу отправится в Париж, чтобы обсудить условия трансфера 27-летнего нападающего «ПСЖ».

В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.