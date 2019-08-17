Хохлов: Филипп попадёт в заявку «Динамо» на матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
«Команда должна выходить и забирать очки. Будем настраиваться на победу, все силы должны отдать на поле.
Игроки, которые недавно присоединились к «Динамо», находятся в разных кондициях, но уже набирают форму. Понимание есть, ещё есть два дня, посмотрим, как они пройдут, и в зависимости от этого будет определён основной состав.
Филипп в заявку команды попадёт, а вот окажется на поле или нет, увидим.
У Лещука очень сильный характер. Когда он менял Шунина, мы не сомневались, что у него не будет мандража. Так и произошло. Сейчас он спокойно тренируется, никаких психологических проблем у него нет", — сказал Хохлов в интервью пресс-службе «Динамо».
Напомним, 25-летний немецкий форвард Максимилиан Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» за € 20 млн.
Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится завтра, 18 августа, на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.
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