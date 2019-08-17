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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Урал» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся 17 августа в 14:00

«Урал» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся 17 августа в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 17 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Уралом» и «Крыльями Советов». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

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Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный арбитр — Алексей Амелин (Тула).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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