Гризманн: у «Барселоны» есть время, чтобы улучшить игру

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1).
«У нас есть время, чтобы улучшить игру. Но мы можем стать лучше только через постоянные тренировки. Мы имели преимущество в центре поля, но этого было недостаточно, чтобы забить.
Если бы Суарес и Рафинья использовали свои моменты, матч мог бы пойти по-другому", — приводит слова Гризманна Sport.es.
Единственный гол был забит под занавес встречи. На 89-й минуте форвард хозяев Ариц Адурис, который появился на поле минутой ранее, поразил ворота Марка-Андре тер Штегена эффектным ударом ножницами. Результативная передача на счету Андера Капы.
В следующем туре «Атлетик» 24 августа в гостях сыграет с «Хетафе», «Барселона» 25-го примет «Бетис».
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