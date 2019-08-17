«Реал» рассматривает Пулишича в качестве альтернативы Неймару
«Реал» заинтересовался вингером «Челси» Кристианом Пулишичем, сообщает AS.
Мадридский клуб рассматривает 20-летнего футболиста в качестве более дешёвой альтернативы форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару, который уже долгое время входит в сферу интересов «сливочных». На «Сантьяго Бернабеу» следят за американцем ещё со времён его выступлений в Германии за дортмундскую «Боруссию».
Пулишич перешёл в «Челси» этим летом. Его трансфер обошёлся лондонскому клубу в € 64 млн. Контракт игрока с синими рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах за «Боруссию». На его счету 7 забитых мячей и 6 результативных передач. В составе сборной США вингер в 20 лет уже сыграл 31 матч и забил 13 мячей.
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