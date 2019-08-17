Промес — о непопадании в стартовый состав «Аякса»: скоро всё изменится

Вингер «Аякса» Квинси Промес прокомментировал отсутствие стабильной игровой практики на старте сезона.
«Только втягиваюсь в сезон. Мне всё ещё нужно завоевать место в составе команды, но я каждый день усердно работаю, чтобы это сделать. Партнёры проделали отличную работу в прошлом сезоне. Вот почему у них больше игровой практики. Но, думаю, скоро всё изменится.
Тренеру трудно принимать решения. Он должен делать выбор. Но на данный момент не беспокоюсь из-за этого. Конечно, я сохраняю спокойствие. Тренер знает, что может рассчитывать на меня. Невозможно стать чемпионом с одиннадцатью игроками, команде нужны все футболисту. Убеждён, что в любом случае получу шанс. Хочу сделать болельщиков счастливыми", — приводит слова Промеса NOS.nl.
В текущем сезоне Промес принял участие в 3 матчах за «Аякс» и отметился 1 результативной передачей. В общей сложности на поле он провёл 111 минут игрового времени.
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