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«Урал» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция начнётся 17 августа в 14:00

«Урал» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция начнётся 17 августа в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 17 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встретятся «Урал» и «Крылья Советов». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Крылья Советов».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный арбитр — Алексей Амелин (Тула).

«Урал», набрав семь очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Крылья Советов» (3) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 13 очков в 5 матчах.

«Урал» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся 17 августа в 14:00
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