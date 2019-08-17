Снейдер: с семи лет живу, как в туннеле, без свободы действий

35-летний нидерландский полузащитник Уэсли Снейдер прокомментировал решение завершить карьеру.

«Я нуждался в свободе. Понял это два или три месяца назад, когда несколько клубов, заинтересованных во мне, вышли со мной на контакт. Но я не хотел даже рассматривать их предложения. Настало время положить этому конец. Если бы я хотел продолжить играть и тренироваться, мог бы выступать ещё два или три года в Катаре, но пришло время остановиться.

В возрасте семи лет я уже играл за «Аякс». С тех пор я жил, как в туннеле, без свободы действий. У меня практически никогда не было времени отдохнуть в выходные, отпраздновать дни рождения, свадьбу и даже посетить похороны. Я хотел почувствовать себя свободным, и меня это устраивает. Футбол у меня в крови, и этого не изменить, но я уже сделал на футбольном поприще то, что должен был сделать", — приводит слова Снейдера De Telegraaf.