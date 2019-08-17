«Арсенал» — «Бёрнли»: прямой эфир матча начнётся 17 августа в 14:30
Сегодня, 17 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Бёрнли». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне, прямая видеотрансляция начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. В роли его ассистентов выступят Даррен Кэнн и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Питер Бэнкс.
В 1-м туре Премьер-лиги «Арсенал» на выезде со счётом 1:0 обыграл «Ньюкасл Юнайтед». «Бёрнли» на своём поле разгромил «Сатугемптон» (3:0). В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Ливерпулю», «Бёрнли» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном».
Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».
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