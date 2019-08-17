Источник: Месси получит приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА

Приз лучшему игроку сезона-2018/19 по версии УЕФА получит капитан «Барселоны» Лионель Месси, сообщает Tuttosport со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации источника, в голосовании за престижную награду 32-летний нападающий сине-гранатовых обошёл других финалистов — Вирджила ван Дейка («Ливерпуль») и Криштиану Роналду («Ювентус»). Аргентинец набрал 252 очка, на счету нидерландца — 224 очка, в активе португальца — 181 очко.
Официально имя победителя будет объявлено в Монако 29 августа. Там же пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.
В минувшем сезоне Месси в составе «Барселоны» стал чемпионом Испании. Сине-гранатовые вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где уступили «Ливерпулю», а также в финал Кубка Испании, где проиграли «Валенсии».
- 17 августа 2019
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