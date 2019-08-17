Экс-форвард «Баварии» едва не въехал прямой ногой в голову вратарю
Бывший форвард «Баварии» Сандро Вагнер, ныне выступающий за «Тяньцзинь Тэда», отметился жёстким фолом в матче 22-го тура чемпионата Китая с «Шанхай СИПГ».
На 62-й минуте встречи 31-летний нападающий в борьбе за верховой мяч едва не попал прямой ногой в лицо голкиперу соперника Ян Юнлингу. За этот фол арбитр предъявил немцу лишь жёлтую карточку.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Ронана Мёрфи.
Матч «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда» завершился победой хозяев со счётом 5:1. Единственный мяч в составе гостей забил как раз Вагнер.
Вагнер перешёл в «Тяньцзинь Тэда» в январе этого года из «Баварии». Его трансфер обошёлся китайскому клубу в € 5 млн. Контракт нападающего с «Тяньцзинь Тэда» рассчитан до конца следующего года.
Гол Карраско прямым ударом с углового — в обзоре матча «Тэда» — «Далянь Ифан»
- 17 августа 2019
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