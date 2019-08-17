«Ювентус» намерен предложить Ругани «Барселоне»

«Ювентус» хочет продать «Барселоне» защитника Даниэле Ругани, утверждает Tuttosport со ссылкой на Football Italia.
По данным источника, спортивный директор итальянского клуба Фабио Паратичи собирается отправиться в Барселону, чтобы провести переговоры о трансфере игрока. «Барселона» интересовалась Ругани летом 2018 года, но тогда «Ювентус» отказался его продавать.
В данный момент «Ювентус» больше не рассчитывает на Ругани, так как летом клуб приобрёл Маттейса де Лигта и Мериха Демирала.
Ранее сообщалось, что 25-летним Ругани интересуются «Рома» и «Монако».
Ругани перешёл в «Ювентус» в феврале 2015 года из «Эмполи». Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне защитник принял участие в 15 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил три жёлтые карточки.
- 17 августа 2019
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