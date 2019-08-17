Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
Болельщики ЦСКА в «Инстаграме» уговаривают защитника «Уфы» Данила Кругового сделать выбор в пользу «армейцев», а не «Зенита».
21-летний футболист опубликовал пост в социальной сети со словами: «Чтобы мечта сбылась, надо уметь ждать, размышлять, быть терпеливым».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Данила Кругового.
В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в Зенит
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в Зенит
Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В минувшем сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 1 гол.
«Уфа» показала день из жизни Кругового
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