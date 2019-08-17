«Спартак» объявил о подписании Кутателадзе

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о подписании грузинского форварда Николоза Кутателадзе.

«Контракт с ФК «Спартак-Москва» подписал нападающий Николоз Кутателадзе. 18-летний грузинский игрок получил футбольное образование в Европе: начинал заниматься в пражской «Спарте», а затем обучался в академиях «Лилля» и «ПСЖ». Кроме того, он привлекался в юношеские сборные Грузии разных возрастов.

Сегодня Кутателадзе примет участие в матче молодёжного первенства с ЦСКА. Добро пожаловать в «Спартак», Николоз!» — сказано в сообщении московского клуба.

В феврале нынешнего года Кутателадзе принимал участие в контрольном матче киевского «Динамо» U21 с «Тоболом» U21, но в итоге он не подошёл украинской команде.