Кутателадзе выйдет в старте «Спартака» в матче молодёжного первенства с ЦСКА

Форвард «Спартака» Николоз Кутателадзе, о подписании контракта с которым московский клуб объявил несколько минут назад, выйдет в стартовом составе красно-белых в матче 6-го тура молодёжного первенства с ЦСКА.

Матч состоится на поле № 4 стадиона Академии «Спартака» имени Ф. Черенкова. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Юрием Матвеевым (Москва).

Кутателадзе начинал путь в школе пражской «Спарты», затем провёл несколько сезонов в академии «Лилля», а с 2016 года тренировался в системе «ПСЖ». Минувшей зимой Николоз должен был усилить «Анжи», но махачкалинцам запретили дозаявлять новичков. В результате он остался без клуба.

В феврале нынешнего года Кутателадзе принимал участие в контрольном матче киевского «Динамо» U21 с «Тоболом» U21, но в итоге он не подошёл украинской команде.