«Тамбов» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся 17 августа в 16:30

Сегодня, 17 августа, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Тамбовом» и «Краснодаром». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Краснодар» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный арбитр: Сергей Куликов (Саранск).



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Тамбов» – «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги