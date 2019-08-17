У судьи Еськова диагностирован надрыв ахиллова сухожилия

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал судейские изменения в назначениях на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Встречу вместо Алексея Еськова будет обслуживать Сергей Карасёв.

«На международном матче Еськов получил травму — надрыв ахиллова сухожилия. Восстановление при такой травме — около месяца. В связи с этим произвели замену на Сергея Карасёва», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Встреча пройдёт на «Открытие Арена».

После 5 туров ЦСКА, набрав 10 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» (8) — на 7-м.