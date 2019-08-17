Малком не сыграет с «Ахматом» и, скорее всего, пропустит матч со «Спартаком»

«Зенит» на своём официальном сайте сообщил, что Малком и Себастьян Дриусси не примут участия в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
«Малком и Себастьян Дриусси не смогут помочь команде в матче с «Ахматом». Оба футболиста тренируются по индивидуальной программе под наблюдением медицинского штаба команды.
Травма Малкома стала следствием столкновения с игроком соперника, который был удалён с поля за получение второй жёлтой карточки. В матче с «Динамо» Себастьян Дриусси получил повреждение, что не позволило ему продолжить матч.
Сроки полного восстановления игроков станут известны после повторного обследования, предварительно, это займёт 3-4 недели. «Зенит» желает футболистам здоровья и скорейшего возвращения на поле!" — сказано в заявлении петербургского клуба.
Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится сегодня, 17 августа, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.
Матч 8-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 1 сентября.
- 17 августа 2019
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